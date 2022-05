PRONOS PARIS RMC Les paris du 14 mai sur Rennes – Marseille - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Rennes et les deux équipes marquent (2.45)

Si Rennes s’était imposé à Nantes mercredi soir, mon pronostic aurait sûrement été différent. Mais les Bretons ont non seulement pris un coup sur la tête à la Beaujoire mais ils ont joué ce match en retard pendant que Marseille avait une semaine de préparation pour cette rencontre, capitale dans la course à la place de dauphin, au Roazhon Park. Même en l’absence de Dimitri Payet, l’OM sait gagner à l’extérieur (cinq victoires, deux nuls et une défaite toute compétition confondue) et possède le meilleur bilan en déplacement (douze succès, trois nuls et trois défaites), largement devant le PSG. La victoire à Lorient (3-0) a fait une bien énorme aux Phocéens qui ont désormais leur destin en main pour finir le championnat à la deuxième place derrière les Parisiens. Comme le Stade Rennais a connu des difficultés cette saison à domicile contre des concurrents directs : défaite contre Lille, Nice et Monaco, sans compter celle face à Reims en début d’exercice, je ne vois pas l’OM s’incliner en Bretagne. Et si cela penche d’un côté, cela pourrait bien être en faveur des visiteurs.

