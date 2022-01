PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 janvier sur Paris-SG - Brest – Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG bat Brest et Mbappé marque (1.64)

Dix victoires consécutives série en cours ! En dix ans, le PSG s’est imposé dans 100 % des cas lorsqu’il a affronté Brest, aussi bien au Parc des Princes qu’en Bretagne. A l’aller, le leader de Ligue 1 a gagné 4-2 à Francis Le Blé grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. La saison dernière, les Brestois se sont inclinés dans la capitale 3-0. Par ailleurs, les partenaires de Brendan Chardonnet n’ont pris qu’un point sur neuf lors des trois dernières journées de championnat: défaite 4-0 à domicile contre Montpellier, 1-1 à Troyes et nouveau revers à domicile 3-0 face à Nice alors qu’ils étaient en supériorité numérique pendant plus d’une heure après l’exclusion de Schneiderlin. Tout cela n’est pas très rassurant avant d’aller défier un Paris Saint-Germain revanchard (une seule victoire pour quatre nuls depuis le 1e décembre). Bien que privé de Neymar (blessé), de Messi (en reprise) ainsi que d’Hakimi, Gueye et Diallo (CAN), Paris a largement les armes pour s’imposer face à sa victime préférée. Avec une attaque Di Maria/Icardi/Mbappé, le leader pourrait selon moi gagner facilement face à Brest. Et comme Kylian vient d’inscrire neuf buts en cinq rencontres mais n’a pas été décisif à Lyon, je le vois marquer au minimum une fois face à l’une des pires défenses de Ligue 1.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Brest:

Pari du jour : le PSG bat Brest par au moins deux buts d’écart et Mbappé buteur (1.98)

Pari de folie : le PSG gagne 2-0/3-0/4-0 (3.00)

Buteur : doublé de Mbappé (3.55)

MyMatch : le PSG gagne par au moins deux buts d’écart et doublé de Mbappé (4.00)

Les autres paris sûr :

Lens ne perd pas à St Etienne (1.24)

La Juventus bat l’Udinese (1.36)

Bruges bat St Trond (1.22)

Feyenoord bat Vitesse (1.39)

Braga bat Maritimo (1.41)

Benfica bat Moreirense par au moins deux buts d’écart (1.47)

Le Nigéria bat le Soudan (1.20)

L’Egypte bat la Guinée-Bissau (1.41)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 16.45

Pariez sur Paris-SG - Brest ici