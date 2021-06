PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 juin sur Finlande-Russie - Euro 2020

Notre pronostic: la Russie ne perd pas et les deux équipes marquent (2.50)

Match très difficile à pronostiquer tant la Russie a montré ses limites face à la Belgique (défaite 3-0) ! Les Russes doivent impérativement se reprendre sous peine d'hypothéquer définitivement leurs chances de qualification pour les 1/8 de finale. Ils auront l'avantage de jouer à domicile à Saint-Pétersbourg devant leur public mais ils devront élever leur niveau de jeu afin d'éviter un nouveau camouflet à domicile. De son côté, la Finlande a toujours marqué au moins un but lors de ses douze derniers matches, à l'exception de celui disputé en Suède. Pour une première dans un championnat d'Europe les Finlandais se sont imposés 1-0 au Danemark dans des conditions très particulières après le malaise cardiaque Christian Eriksen. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer avant tout sur les buteurs, notamment Dzyuba du Zenit, le meilleur réalisateur russe cette saison, et Pukki, l'attaquant le plus efficace de sa sélection. Et si les deux s'illustrent... c'est jackpot (8.00). Vous trouverez ci-dessus d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Finlande - Russie:

Pari sûr: plus de 1,5 but dans le match (1.36)

Pari de folie: Pukki marque (4.55)

Buteur du jour: Dzyuba marque (2.05)

MyMatch: Dzyuba et Pukki marquent (8.00)

