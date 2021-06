PRONOS PARIS RMC Les paris du 15 juin sur Italie-Suisse - Euro 2020

Notre pronostic: l'Italie bat la Suisse sans encaisser de but (2.10)

Lors du match d'ouverture, je vous avais proposé l'Italie gagnante sans encaisser de but en pari principal, puis en pari annexe le 2-0 et le but de Berardi. L'attaquant de Sassuolo, auteur de 17 buts en Série, n'a pas marqué mais a été décisif sur l'ouverture du score un provocant un but des Turcs contre leur camp. J'espère de cette fois il trouvera le chemin des filets car la cote est magnifique pour celui qui a été le plus efficace cette saison avec la Nazionale (3.55). Pour le score, je suggère une nouvelle fois le 2-0 car les Azzurri n'ont encaissé aucun but lors de leurs onze dernières victoires (5 fois 2-0). Comme le match se déroule au stade olympique de Rome avec des supporters italiens, le succès des hommes de Roberto Mancini ne fait pour moi guère de doutes. L'Italie a frappé fort d'entrée en dominant largement la Turquie (3-0) et imaginer un scénario similaire face à la "Nati" n'a rien d'incongru, d'autant que les Suisses n'ont impressionné personne contre le Pays de Galles (1-1).

Vous trouverez ci-dessus d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Italie - Suisse:

Pari sûr: l'Italie bat la Suisse (1.58)

Pari de folie: l'Italie bat la Suisse 2-0 (5.70)

Buteur du jour: Berardi marque (3.55)

MyMatch: l'Italie bat la Suisse 2-0 et Berardi marque (16.00)

