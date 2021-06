PRONOS PARIS RMC Les paris du 17 juin sur Danemark-Belgique - Euro 2020

Notre pronostic: la Belgique bat le Danemark (2.05)

Impressionnante à Saint-Pétersbourg contre la Russie (3-0) avec un très grand Romelu Lukaku, la Belgique peut presque assurer la 1ère place du groupe en s'imposant à Copenhague en fin d'après-midi. Vu leur effectif, les Diables Rouges me semblent suffisamment armés pour remplir leur objectif. Quant aux Danois, ils ont vécu un début de compétition très compliqué avec le malaise cardiaque de Christian Eriksen et finalement la défaite à domicile contre la Finlande (1-0) dans une rencontre très particulière. Par ailleurs, le Danemark n'avait perdu que deux rencontres cette saison avant le revers subi face aux Finlandais, et c'était justement contre les Belges en Ligue des Nations, 2-0 à domicile et 4-2 à Bruxelles. Pour toutes ces raisons, parier sur un succès des Diables Rouges n'a rien d'incongru. Pour faire grimper la cote, ajoutez Lukaku buteur (2.85).

Vous trouverez ci-dessus d'autres pronostics sur cette rencontre.

Fiabilité: 60 %

Pari sûr: plus de 1,5 but dans le match (1.34)

Pari de folie: la Belgique gagne et les deux équipes marquent (4.10)

Buteur du jour: Lukaku marque (2.25)

MyMatch: la Belgique gagne, les deux équipes marquent et Lukaku buteur (5.50)

