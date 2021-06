PRONOS PARIS RMC Les paris du 17 juin sur Pays-Bas - Euro 2020

Notre pronostic: les Pays-Bas battent l'Autriche et Memphis Depay marque (2.50)

Même si les Pays-Bas sont logiquement favoris face à l'Autriche, il faut bien avouer que l'absence de Virgil van Dijk, patron de la défense batave, handicape les Néerlandais et cela s'est vérifié lors de la victoire des "Oranje" contre l'Ukraine (3-2). Malgré la suspension d'Arnautovic, les Autrichiens, vainqueur 3-1 de la Macédoine, pourraient bien poser des problèmes à l'arrière garde des Pays-Bas, qui auront cependant l'avantage de jouer à domicile. Je pense donc que l'on assistera à un beau spectacle avec des buts de chaque côté. Par ailleurs, Memphis Depay, muet lors du premier match, voudra à tout prix ouvrir son compteur but pour offrir la victoire à sa sélection. Dans ces conditions je vous propose de parier sur un succès néerlandais avec au moins un but de l'attaquant de l'OL (2.50).

Vous trouverez ci-dessus d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Italie - Suisse:

Pari sûr: les Pays-Bas battent l'Autriche (1.58)

Pari de folie: les Pays-Bas gagnent et les deux équipes marquent (3.05)

Buteur du jour: Depay marque (3.55)

MyMatch: les Pays-Bas battent l'Autriche, les deux équipes marquent et Depay buteur (4.50)

