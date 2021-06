PRONOS PARIS RMC Les paris du 18 juin sur Angleterre-Ecosse - Euro 2020

Notre pronostic: l'Angleterre bat l'Ecosse 1-0/2-0/3-0 (2.10)

La dernière de victoire de l'Ecosse face à l'Angleterre date du siècle dernier (1999), les Ecossais ont perdu à domicile sans marquer contre les Tchèques (2-0) et les Anglais ont battu la Croatie sans prendre de but (1-0). Ce score devient une habitude pour les Anglais qui restent sur trois succès par le plus petit des écarts. Et le match, si important pour les deux sélections rivales, se joue à Wembley. Enfin, l'effectif de l'Angleterre est bien supérieur à celui de l'Ecosse. L'extrême motivation des hommes de Steve Clarke risque de ne pas suffire pour faire plier la défense des "Three Lions". En cas de succès, les partenaires d'Harry Kane seront qualifiés pour les 1/8 de finale de l'Euro 2020. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer un score exact multi-choix 1-0/2-0/3-0 pour tenter de doubler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Angleterre - Ecosse:

Pari sûr: l'Angleterre bat l'Ecosse (1.32)

Pari de folie: l'Angleterre gagne 1-0 ou 2-0 (2.75)

Buteur du jour: Kane marque (1.80)

MyMatch: l'Angleterre gagne sans encaisser de but et Kane marque (2.80)

