PRONOS PARIS RMC Les paris du 18 juin sur Croatie-République Tchèque - Euro 2020

Notre pronostic: la République Tchèque ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match (2.30)

La défaite de la Croatie à Wembley face à l'Angleterre était la huitième de la saison, en quatorze rencontres. En 2021, les finalistes de la Coupe du monde 2018 n'ont inscrit que cinq buts... face à l'Arménie, Chypre et Malte. En trois ans, le niveau des Croates a lourdement chuté et un nouveau revers face à la République Tchèque ne m'étonnerait pas vraiment. Cependant, je vous propose de vous couvrir en misant sur le N2 et moins de 2,5 buts dans le match. En effet, les Tchèques, emmenés par un grand Patrick Schick, n'ont pas souffert contre l'Ecosse à Glasgow (2-0). Je ne les vois absolument pas perdre contre une Croatie très moyenne depuis plusieurs mois.

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Croatie - République Tchèque:

Pari sûr: moins de 2,5 buts dans le match (1.34)

Pari de folie: nul entre la Croatie et la République Tchèque (3.45)

Buteur du jour: Schick marque (3.75)

MyMatch: la République Tchèque ne perd pas et Schick ou Perisic marque (3.75)

