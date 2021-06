PRONOS PARIS RMC Les paris du 18 juin sur Suède-Slovaquie - Euro 2020

Notre pronostic: la Suède bat la Slovaquie (1.85)

Difficile de pronostiquer cette rencontre entre deux sélections qui ont créé la surprise lors de la première journée. La Suède a tenu l'Espagne en échec à Séville (0-0) et la Slovaquie s'est imposée 2-1 contre la Pologne alors que les partenaires de Lewandowski étaient largement favoris. A priori, on ne devrait pas assister à un festival offensif dans ce match donc mes paris seront basés sur un scénario avec peu de buts. Comme les Scandinaves me paraissent légèrement supérieurs et n'ont jamais perdu face aux Slovaques, je vous suggère une courte victoire des Suédois, et pourquoi pas 1-0 ?

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Suède - Slovaquie:

Pari sûr: la Suède en perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (1.42)

Pari de folie: La Suède gagne 1-0 (5.10)

Buteur du jour: Berg marque (2.80)

MyMatch: la Suède ne perd pas, Berg marque et moins de 2,5 buts dans le match (5.90)

