PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 juin sur Hongrie-France - Euro 2020

Notre pronostic: la France gagne en Hongrie et Kylian Mbappé marque (2.20)

Après sa victoire 1-0 en Allemagne, la France peut se qualifier dès ce soir en s'imposant en Hongrie et doit le faire pour avoir de bonnes chances de finir en tête de son groupe, ce qui aura une importance capitale pour la suite de la compétition. Cette saison, les Bleus ont remporté 100 % de leurs matches à l'extérieur: six victoires sur six, 8 buts marqués et 1 seul encaissé en Croatie. Avec son trio d'attaque que toute l'Europe lui envie et sa solidité défensive, l'équipe de France a largement les armes pour gagner à Budapest face à des Hongrois qui ont tenu tête au Portugal pendant quatre-vingt quatre minutes avant de s'écrouler pour finalement perdre 3-0... surtout parce que les Portugais avaient été maladroits devant le but avant d'ouvrir le score tardivement. Par ailleurs, en huit rencontres, les Magyars n'ont battu que la Turquie, l'Islande et Chypre cette saison à domicile. Pour moi, il ne fait quasiment aucun doute que la France prendra les trois points malgré les 60000 supporters hongrois. Pour faire grimper la cote, comment ne pas penser à un but de Kylian Mbappé, qui ne voudra pas rester muet deux matches de suite dans cet Euro 2020 ?

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Hongrie - France:

Pari sûr: la France gagne en Hongrie (1.30)

Pari de folie: la France marque sur penalty (3.90)

Buteur du jour: Griezmann marque (2.50)

MyMatch: la France gagne, Mbappé et Griezmann buteur (4.80)

