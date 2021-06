PRONOS PARIS RMC Les paris du 19 juin sur Portugal-Allemagne - Euro 2020

Notre pronostic: l'Allemagne bat le Portugal à Munich (2.37)

Battue à Munich par la France, l'Allemagne est déjà dans l'obligation de battre le Portugal afin de garder ses chances de qualification pour les 1/8 de finale de l'Euro 2020. La Nationalmannschaft aura encore l'avantage de jouer devant son public et une défaite ne serait pas catastrophique pour les partenaires de CR7 après leur victoire 3-0 contre la Hongrie. Et n'oublions pas que les Allemands restent sur quatre succès consécutifs face aux Lusitaniens en compétition officielle (CM 2006 et 2014, Euro 2008 et 2012). Le Portugal risque encore de souffrir ce soir contre sa bête noire, surtout qu'elle est dos au mur. Pour toutes ces raisons, je vous propose de miser sur les Allemands à domicile pour largement doubler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Portugal - Allemagne:

Pari sûr: l'Allemagne ne perd pas (1.33)

Pari de folie: l'Allemagne gagne par 1 but d'écart (3.65)

Buteur du jour: Müller marque (4.50)

MyMatch: Müller et Ronaldo marquent (9.00)

