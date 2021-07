PRONOS PARIS RMC Les paris du 2 juillet sur Belgique-Italie - Euro 2020

Notre pronostic: prolongation entre la Belgique et l’Italie (3.15)

Ce choc Belgique – Italie est incontestablement l’affiche la plus sexy des 1/4 de finale de l’Euro 2020 entre deux favoris pour remporter le trophée. Les Diables Rouges ont gagné leur trois matches de poule avant d’éliminer le champion en titre portugais en 1/8 de finale (1-0). Les Azzurri ont eux aussi tout gagné dans le groupe A sans encaisser le moindre but mais ont souffert pour venir à bout de l’Autriche en prolongation. Sur 90 minutes, les Transalpins ont réussi à garder leur cage inviolée depuis le début de l’Euro 2020. Avec une telle défense, l’Italie peut espérer atteindre les ½ finales mais il est certain que sa tâche sera plus difficile que lors du premier tour, contre des Belges eux aussi ultra-motivés pour remporter l’Euro. Je donnerai cependant une léger avantage à la Squadra Azzurra car Kevin de Bruyne, blessé à la cheville face au Portugal, n’est pas sûr de pouvoir être aligné dans l’équipe belge, tout comme Eden Hazard (problème musculaire). Sans ses deux maîtres à jouer, la Belgique risque d’avoir des difficultés pour imposer son jeu. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter le nul synonyme de prolongation ?

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 40 %

Les autres pronostics sur Belgique - Italie:

Pari sûr: l’Italie ne perd pas (1.34)

Pari de folie: l’Italie gagne aux tirs au but (10.00)

Buteur du jour: C. Immobile marque (3.00)

MyMatch: 0-0 à la mi-temps et N2 avec moins de 3,5 buts dans le match (3.05)

Pariez sur Belgique - Italie ici