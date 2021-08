PRONOS PARIS RMC Les paris du 20 août sur Brest - Paris-SG - Ligue 1

Notre pronostic: le PSG gagne à Brest par au moins deux buts d'écart et Mbappé marque (2.15)

Paris adore affronter Brest ! En dix ans, les Parisiens ont battu les Bretons dix fois en onze confrontations, pour un nul... en 2011. Et depuis 2012, les Brestois ont perdu dans 100 % des cas, toutes compétitions confondues, et ont encaissé ving-et-un buts, soit une moyenne de trois par match. Envisager une confortable victoire du PSG en Bretagne n'a rien d'incongru. Après des succès 2-1 à Troues et 4-2 contre Strasbourg, les favoris du championnat montent en puissance au fur et à mesure qu'ils récupèrent leur internationaux. Même si Mauricio Pochettino ne pourra pas encore aligner son équipe type avec notamment le trio Mbappé, Messi Neymar, la défense de Brest risque de souffrir ce soir devant son public. Il sera selon moi difficile pour les Bretons d'enchaîner un troisième nul 1-1 après ceux de Lyon et contre Rennes. En effet, l'adverse sera d'un tout autre calibre. Je vous propose donc de parier sur un succès du PSG par au moins deux buts d'écart avec un Mbappé cette décisif pour essayer de doubler votre mise.

Fiabilité: 50 %

Pari sûr: le PSG s'impose à Brest par au moins deux buts d'écart (1.56)

Pari de folie: doublé de Mbappé (4.00)

Buteur: Icardi marque (1.88)

MyMatch: le PSG gagne, Mbappé et Icardi marquent (3.10)

