PRONOS PARIS RMC Les paris du 21 août sur Monaco - Lens - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco ne perd pas et les deux équipes marquent (1.96)

La course à la qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions a peut-être plombé le début de saison de l'AS Monaco. Après un nul 1-1 contre Nantes, les Monégasques ont perdu 1-0 à Lorient et 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en barrage aller. Il est grand temps que les joueurs de la Principauté réagissent et signent leur première victoire en Ligue 1. Mais la venue de Lens, invaincu après deux journées, n'incite pas totalement à l'optimisme. Le Racing a pris un point à Rennes (1-1) avant de concéder le nul (2-2). Les "Sang et Or" voyageaient très bien la saison dernière et s'étaient d'ailleurs imposés 3-0 à Louis II, mais il s'agissait de leur seule victoire sur le Rocher en près de quinze ans. Même si je vois Monaco plus fort que Lens et que Wissam Ben Yedder va bien finir par ouvrir son compteur, je vous propose quand même de vous couvrir en jouant le 1N et les deux équipes marquent pour tenter de doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Monaco - Lens:

Pari sûr: 1N et + de 1,5 but (1.42)

Pari de folie: Monaco gagne et les deux équipes marquent (3.25)

Buteur: Ben Yedder marque (2.30)

MyMatch: 1N, les deux équipes marquent et Ben Yedder buteur (3.65)

