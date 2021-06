PRONOS PARIS RMC Les paris du 21 juin sur Finlande-Belgique Euro 2020

Notre pronostic: la Belgique gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 contre la Finlande (2.25).

Assurer sa place de leader. Voici clairement l’objectif de cette rencontre pour les Belges qui affrontent les Finlandais. La dynamique est clairement en leur faveur puisqu’ils restent sur des succès contre la Russie (3-0) et le Danemark (2-1). Cette sélection peut toujours compter sur son attaquant vedette Romelu Lukaku. Mais on a aussi remarqué lors du dernier match, que les entrées en jeu de Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont fait un bien fou à ce groupe. Il faut donc s’attendre à une opposition assez déséquilibrée. Attention quand même aux hommes de Markku Kanerva qui seront eux revanchards après leur défaite contre la Russie (1-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès 1-0, 2-0 ou 3-0 de la Belgique contre la Finlande!

Les autres pronostics sur Finlande-Belgique :

Pari sûr : la Belgique gagne contre la Finlande (1.23).

Pari de folie : Doublé de Romelu Lukaku (4.30).

Buteur du jour : Romelu Lukaku buteur (1.78).

MyMatch : la Belgique gagne sans encaisser de but et Lukaku buteur (2.80).

