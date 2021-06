PRONOS PARIS RMC Les paris du 21 juin sur Macédoine du Nord-Pays-Bas Euro 2020

Notre pronostic: les Pays-Bas gagne par au moins deux buts d’écart contre la Macédoine du Nord (2.00).

Rencontre normalement à sens unique ce lundi avec la Macédoine du Nord qui affronte les Pays-Bas. Tout va bien pour les Néerlandais qui sont en tête de ce Groupe C. Pour l’instant ils réalisent un sans-faute avec des victoires contre l’Ukraine (3-2) et l’Autriche (2-0). La bonne nouvelle c’est que Memphis Depay a enfin lancé son Euro en inscrivant un but sur pénalty lors du dernier match. Il faut qu’il profite de cette nouvelle opposition pour vraiment faire le plein de confiance. Cette sélection peut aussi s’appuyer sur Weghorst, Wijnaldum ou encore de Jong. La mission s’annonce donc quasi-impossible pour la Macédoine du Nord qui n’a plus grand-chose à espérer… C’est pourquoi je vois les Pays-Bas s’imposer par au moins deux buts d’écart contre la Macédoine du Nord!

Les autres pronostics sur Macédoine du Nord-Pays-Bas :

Pari sûr : les Pays-Bas battent la Macédoine du Nord (1.20).

Pari de folie : victoire des Pays-Bas 2-0, 3-0 ou 4-0 contre la Macédoine du Nord (3.00).

Buteur du jour : Memphis Depay buteur (2.50).

MyMatch : les Pays-Bas gagnent par au moins deux buts d’écart et sans encaisser de but contre la Macédoine du Nord (2.70).

Pariez sur Macédoine du Nord-Pays-Bas ici.