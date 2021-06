PRONOS PARIS RMC Les paris du 23 juin sur Portugal-France - Euro 2020

Notre pronostic: la France ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match (1.84)

En Ligue des Nations 2020, les deux matches entre le Portugal et la France n'ont engendré qu'un seul but, marqué par les Bleus à Lisbonne (1-0) après le 0-0 du Stade de France. En finale de l'Euro 2016, les Portugais se sont imposés 1-0 après prolongation. Les confrontations entre ces deux sélections sont toujours très serrées mais quand elles penchent d'un côté, c'est en faveur des Tricolores (11 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 13 dernières)... à l'exception de la finale de 2016. Sur les six derniers duels franco-portugais, le public n'a vu que quatre buts. La France, déjà qualifiée, doit cependant gagner pour terminer en tête du groupe F. Si Didier Deschamp aligne le trio Mbappé/Benzema/Griezmann en attaque sans un quatrième joueur offensif, j'ai bien peur que l'on assiste à un scénario semblable à celui de France - Allemagne (1-0). En effet, on connaît la solidité de la défense française mais il faut bien avouer que l'on reste sur notre faim au niveau de l'efficacité. De son côté, les Lusitaniens doivent prendre au moins un point pour atteindre les 1/8 de finale. Pour toutes ces raisons, j'imagine mal un festival offensif ce soir à Budapest.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Portugal - France:

Pari sûr: moins de 2,5 buts (1.50)

Pari de folie: 0-0 ou 1-0 pour la France (4.40)

Buteur du jour: K. Mbappé marque (2.80)

MyMatch: 0-0 à la mi-temps et N2 avec moins de 2,5 buts dans le match (3.35)

Pariez sur Portugal - France ici