PRONOS PARIS RMC Les paris du 23 juin sur Suède-Pologne - Euro 2020

Notre pronostic: la Pologne ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match

La Suède (3 points après un 0-0 face à la Roja et un succès 1-0 contre la Slovaquie) a besoin d'au moins un nul pour être certaine de disputer les 1/8 de finale de l'Euro 2020 alors que la Pologne doit impérativement s'imposer. Les Polonais pourront compter sur Robert Lewandowski, une élément de classe mondiale que les Suédois n'ont pas dans leur effectif. Alors même si les Scandinaves n'ont plus perdu depuis 30 ans contre leurs adversaires du soir, je ne les vois pas s'imposer à Saint-Pétersbourg. La plus grande motivation sera du côté des hommes de Paulo Sousa et le meilleur buteur européen de la saison pourrait bien permettre à sa sélection d'arracher une qualification pour les 1/8 de finale... ce qui n'était plus vraiment envisageable après leur défaite initiale contre la Slovaquie. Mais la star du Bayern a permis à son pays d'accrocher un nul contre l'Espagne (1-1). Maintenant, les Polonais peuvent y croire... comme moi !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Suède - Pologne :

Pari sûr: la Pologne ne perd pas (1.40)

Pari de folie: A. Isak marque (3.65)

Buteur du jour: R. Lewandowski marque (2.15)

MyMatch: la Pologne ne perd pas, Lewandowski et Isak marquent (10.00)

Pariez sur Suède - Pologne ici