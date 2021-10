PRONOS PARIS RMC Les paris du 23 octobre sur Nantes - Clermont - Ligue 1

Notre pronostic: Nantes bat Clermont (2.25)

Hormis contre Lyon et Nice, candidats à l'Europe, les Canaris se sont imposés par deux buts d'écart face à Metz, Troyes et Brest. Visiblement, contre ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien, Nantes fait bien le job. Difficile de ne pas envisager sérieusement une quatrième victoire du FCN à la Beaujoire contre un mal classé comme Clermont. Le promu s'est vite essoufflé après un bon début de saison. L'effet de surprise n'a pas fonctionné bien longtemps. Les Auvergnats ont même explosé à Paris (4-0) et à Rennes (6-0) avant de se reprendre à Lorient (1-1). S'il sont coriaces dans le Puy-de-Dôme, ils éprouvent des difficultés hors de leurs bases. Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux de faire confiance aux Canaris devant leur public pour essayer de doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Nantes - Clermont:

Pari sûr: Nantes ne perd pas (1.32)

Pari de folie: Nantes gagne par au moins 2 buts d'écart (3.80)

Buteur: Blas marque (3.15)

MyMatch: Nantes gagne par au moins 2 buts d'écart et Blas marque (6.25)

Les autres options:

Lille bat Brest et David marque (2.60)

Grenoble bat Dijon (2.45)

Niort bat Rodez (2.75)

Ajaccio bat Nancy (1.90)

Le Havre bat Pau (2.35)

Cote totale des six paris du jour: 175.98

