PRONOS PARIS RMC Les paris du 25 septembre sur Paris-SG - Montpellier - Ligue 1

Notre pronostic: le PSG gagne et Mauro Icardi marque (1.92)

Paris va-t-il enfin gagner avec la manière ? Quand on étudie les derniers résultats de Montpellier au Parc des Princes, on peut s'inquiéter pour les Héraultais. Ils restent sur six défaites consécutives, à chaque fois sans voir le jour: 2-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-0 et 4-0. Alors même si le PSG ne fait rêver personne cette saison au niveau du jeu pratiqué, il compte cependant sept victoires en sept journées. Qu'est-ce que cela va être quand les Parisiens seront bons ? Face à un Montpellier très irrégulier, je vois mal le leader ne pas s'imposer, malgré les absences de Messi et de Verratti. Comme Icardi marque en moyenne un but tous les deux matches et qu'il n'a pas été décisif à Metz, pourquoi ne pas tenter Paris avec un but de son avant-centre argentin ? Si j'ai raison, vous multiplierez votre mise par 2 .

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Montpellier:

Pari sûr: le PSG bat Montpellier et plus de 2,5 buts dans le match (1.42)

Pari de folie: le PSG gagne, Mbappé et Icardi marquent (3.15)

Buteur: Icardi marque (1.82)

MyMatch: le PSG gagne, les deux équipes marquent, Icardi et Mbappé buteurs (5.10)

Les autres options:

Nice gagne à St Etienne (2.25)

Chelsea bat Man. City (2.65)

L'Inter bat l'Atalanta (1.95)

Séville bat l'Espanyol et + de 1,5 but dans le match (1.92)

Cote totale des cinq paris du jour: 42.86

