PRONOS PARIS RMC Les paris du 25 septembre sur St Etienne - Nice - Ligue 1

Notre pronostic: Nice gagne à St Etienne (2.25)

Rien ne va plus pour les Verts ! St Etienne vient d'enchaîner quatre défaites consécutives, à Marseille, à Montpellier, contre Bordeaux et à Monaco. Pour ne rien arranger, le gardien de but de l'ASSE, Etienne Green, à été exclu en Principauté et sera donc suspendu ce samedi pour la venue de Nice. Les Stéphanois (19e) n'ont toujours pas remporté une seule rencontre et n'ont inscrit que trois buts à Geoffroy-Guichard. Quand on sait que Nice (7e avec un match en retard à jouer le 27 octobre contre Marseille sur terrain neutre) n'a perdu qu'une seule fois cette saison (1-0 à Lorient) et n'a pris qu'un but en déplacement depuis le début de la compétition, on ne peut que faire confiance aux Aiglons à St Etienne. Alors banco sur le succès des Niçois dans le Chaudron !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Pari sûr: Nice ne perd pas à St Etienne (1.33)

Pari de folie: Nice gagne à St Etienne 1-0/2-0/3-0 (3.90)

Buteur: Delort marque (2.75)

MyMatch: Nice ne peerd pas à St Etienne, moins de 3,5 buts dans le match et Delort buteur (4.70)

