PRONOS PARIS RMC Les paris du 26 août sur Rosenborg - Rennes - Ligue Europa Conférence

Après leur victoire 2-0 au Roazhon Park face à Rosenborg, les Bretons sont en ballotage très favorable dans l'optique d'une qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence. Rennes n'a encaissé que deux buts en quatre rencontres officielles et n'a pas encore connu la défaite (deux succès face aux Norvégiens et à Nantes ainsi que deux nuls contre Lens et à Brest). Grâce notamment à leur défense, les Rennais me semblent capables de tenir le choc à Trondheim. Dans ces conditions, une score de parité (avec peu ou pas de but) n'étonnerait personne et vous permettrait de largement tripler votre mise de départ.

Pari sûr: moins de 3,5 buts (1.33)

Pari de folie: 1-1 (5.90)

Buteur: Guirassy marque (2.45)

MyMatch: 0-0 à la mi-temps et nul en fin de match (7.00)

