PRONOS PARIS RMC Les paris du 26 novembre sur Lens - Angers - Ligue 1

Notre pronostic: Lens ne perd pas contre Angers et les deux équipes marquent (2.00)

Match piège pour le RC Lens (4e) face à Angers (6e) en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 ! Le SCO n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, 2-1 au Parc des Princes sur un penalty de Mbappé à la 87e minute, et détient le record du nombre de nuls en déplacement: 5 fois sur 7 ! Par ailleurs, les Angevins n'ont plus perdu à Bollaert depuis 2008. Enfin, dans 100 % des cas, Angers a marqué au moins un but à l'extérieur depuis le début de la compétition. Certes, le Racing reste sur trois succès de suite devant son public, mais c'était contre Reims (15e), Metz (20e) et Troyes (17e), des équipes beaucoup plus faibles qu'Angers. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas étonné que les visiteurs prennent un point dans le Pas-de-Calais ce soir (3.70). Mais je vous conseille pourtant de vous couvrir avec le 1N et des buts de chaque côté pour espérer doubler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Lens - Angers :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.68)

Pari de folie : nul (3.70)

Buteur : Kalimuendo (2.75)

MyMatch : 1-1 ou 2-2 (4.60)

Cote totale pour les trois paris du jour: 7.45

