PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 août sur Nantes - Lyon - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon ne perd à Nantes et les deux équipes marquent (1.92)

L'OL réussit généralement bien à la Beaujoire ! En quinze ans, les Lyonnais ont pris des points à Nantes dans 80 % des cas (2 défaites, 3 nuls et 5 victoires). Par ailleurs, les Gones restent sur deux succès en Loire-Atlantique: 4-3 en Coupe de France (2020) et 2-1 en championnat (2021). Même si Lyon a déçu en ce début de saison, on a constaté de belles améliorations dans le jeu face à Clermont malgré encore des lacunes en défense qui ont permis au promu auvergnat de revenir de 1-3 à 3-3 en fin de rencontre le week-end dernier. Ce que souhaite Peter Bosz pourrait enfin payer ce soir, surtout si Shaqiri peut être aligné, en attendant les autres recrues lyonnaises. Pour moi, l'effectif de l'OL est bien supérieur à celui du FCN et cela devrait se vérifier en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Pour sa part, Nantes n'offre encore aucune garantie de stabilité malgré le nul à Monaco et la victoire face à Metz. Pour toutes ces raisons, j'imagine bien les Lyonnais prendre au minimum un point à la Beaujoire et le public voir des buts de chaque côté... ce qui vous permettrait de doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 60 %

Les autres pronostics sur Nantes - Lyon:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.60)

Pari de folie: Lyon gagne et les deux équipes marquent (3.10)

Buteur: Dembélé marque (2.45)

MyMatch: N2, les deux équipes marquent et Dembélé buteur (3.75)

