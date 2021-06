PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 juin sur Belgique-Portugal Euro 2020

Notre pronostic: match nul, à l’issue du temps réglementaire, entre la Belgique et le Portugal (3.25).

Magnifique choc ce dimanche en huitième de finale de l’Euro entre la Belgique et le Portugal. Tout va bien pour les Belges qui ont remporté leurs 3 matches de phase de poules. Contre la Russie (3-0), le Danemark (2-1) et la Finlande (2-0). Roberto Martínez peut maintenant compter sur un groupe au grand complet avec notamment le retour d’Eden Hazard. Le danger risque de venir surtout de Romelu Lukaku! L’attaquant de l’Inter Milan a terminé la saison avec 24 réalisations. Depuis le début de cette compétition, il a aussi marqué 3 buts. Problème, cette fois-ci il aura face à lui un Cristiano Ronaldo qui semble lui aussi au meilleur de sa forme. Il reste sur un doublé contre l’équipe de France (2-2). Il faut d’ailleurs s’attendre à une réaction d’orgueil de cette sélection qui ne s’est plus imposé depuis sa première rencontre. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une séance de prolongations entre la Belgique et le Portugal!

Les autres pronostics sur Belgique-Portugal :

Pari sûr : la Belgique ne perd pas contre le Portugal (1.31).

Pari de folie : match nul entre la Belgique et le Portugal, les deux équipes marquent (3.75).

Buteur du jour : Romelu Lukaku buteur (2.55).

MyMatch : la Belgique ne perd pas contre le Portugal, les deux équipes marquent et Lukaku buteur (4.00).

Pariez sur Belgique-Portugal ici.