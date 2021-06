PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 juin sur la Copa America

Notre pronostic: le Brésil s’impose par au moins deux buts d’écart contre l’Equateur (1.90).

Suite de la Copa America ce dimanche avec cette rencontre assez déséquilibrée entre le Brésil et l’Equateur. La dynamique est clairement en faveur de la Seleção qui est en tête de ce Groupe B avec un bilan parfait : 3 succès en autant de matches. Dernière victoire en date, c’était jeudi dernier contre la Colombie (2-1) avec un but au bout du suspense de Casemiro. Juste avant ce groupe a aussi battu facilement le Venezuela (3-0) et le Pérou (4-0). Je m’attends au même type de scénario encore une fois. Surtout que les hommes de Gustavo Alfaro n’ont toujours pas remporté la moindre affiche… Ce qui est quand même très inquiétant. C’est pourquoi je vois le Brésil s’imposer par au moins deux buts d’écart contre l’Equateur!

Les autres pronostics sur Brésil-Equateur :

Pari sûr : plus de 2 buts dans le match (1.30).

Pari de folie : Neymar et Jesus marquent (4.70).

Buteur du jour : Neymar buteur (2.00).

MyMatch : le Brésil mène à la mi-temps, gagne par au moins deux buts d’écart contre l’Equateur et Neymar marque (3.45).

