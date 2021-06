PRONOS PARIS RMC Les paris du 27 juin sur Pays-Bas-République Tchèque Euro 2020

Notre pronostic: les Pays-Bas ne perdent pas contre la République Tchèque, les deux équipes marquent (1.98).

Suite des huitièmes de finale de cet Euro 2020 avec cette rencontre équilibrée entre les Pays-Bas et la République Tchèque. La dynamique semble être clairement en faveur des Néerlandais qui ont terminé en tête du Groupe C. Ils peuvent se vanter d’avoir déjà battu l’Autriche (2-0) ou encore l’Ukraine (3-2) sans vraiment trembler. Cette équipe semble redoutable dans le secteur offensif avec un trio Weghorst-Wijnaldum et Depay toujours très dangereux. L’attaquant du FC Barcelone en est d’ailleurs à 2 réalisations depuis le début de cette compétition. Je suis convaincu qu’il est capable de marquer ce dimanche! Mais attention les Tchèques arrivent eux aussi à se créer des situations. Notamment par l’intermédiaire Patrik Schick auteur d’un but sublime contre l’Ecosse (2-0). C’est pourquoi je vois les Pays-Bas ne pas perdre contre la République Tchèque et les deux équipes marquer!

Les autres pronostics sur Pays-Bas-République Tchèque :

Pari sûr : les Pays-Bas ouvrent le score contre la République Tchèque (1.44).

Pari de folie : les Pays-Bas s’imposent par un but d’écart contre la République Tchèque (3.40).

Buteur du jour : Memphis Depay buteur (2.25).

MyMatch : les Pays-Bas ne perdent pas contre la République Tchèque, les deux équipes marquent et Depay buteur (3.70).

