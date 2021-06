PRONOS PARIS RMC Les paris du 28 juin sur France-Suisse Euro 2020

Notre pronostic: la France gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 contre la Suisse (2.30).

Favoris oui, qualifiés pas encore. Suite de cet Euro 2020 ce lundi pour les joueurs de l’équipe de France qui sont opposés à la Suisse. Certes les Bleus partent avec des avantages : ceux d’être champions du Monde et d’avoir terminé en tête de leur Groupe devant l’Allemagne et le Portugal. Mais il faudra se méfier de cette sélection suisse qui évoluera certainement avec un bloc bas. Une méthode qui a plutôt bien fonctionné lors du dernier match des hommes de Vladimir Petković avec une victoire contre la Turquie (3-1). Mais la France devrait finalement prendre le dessus sur son adversaire, notamment avec un Karim Benzema de nouveau en pleine confiance. L’attaquant du Real Madrid reste donc sur un doublé face au Portugal (2-2). Il pourra une nouvelle fois s’appuyer sur Mbappé, Griezmann ou encore Tolisso. Reste à savoir qui occupera le côté gauche de la défense après la blessure de Digne et l'incertitude autour d'Hernandez… Je vous conseille quand même de miser sur un succès 1-0, 2-0 ou 3-0 de la France contre la Suisse!

Les autres pronostics sur France-Suisse :

Pari sûr : la France bat la Suisse (1.52).

Pari de folie : la France gagne par un but d’écart contre la Suisse (3.15).

Buteur du jour : Karim Benzema marque (2.55).

MyMatch : la France bat la Suisse sans encaisser de but et Benzema buteur (4.20).

