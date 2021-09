PRONOS PARIS RMC Les paris du 28 septembre sur PSG – Manchester City Ligue des Champions

Notre pronostic : Manchester City ne perd pas à Paris et les deux équipes marquent (1.92)

Il est peut-être encore trop tôt pour le PSG. Impérial en Ligue 1 avec un carton plein depuis le début de saison, le club de la capitale ne rassure pas encore dans le jeu que ce soit défensivement ou offensivement. D’une part, les Parisiens concèdent beaucoup d’occasions, d’autre part, on sent qu’il y a des égos qui prennent de la place en attaque, à l’image de ce qu’il s’est passé face à Montpellier samedi dernier entre Mbappé et Neymar qui ne jouaient pas ensemble. Au vu des très bonnes relations entre les deux joueurs avant, je ne pense pas que cela durera. Points positifs : Lionel Messi et Marco Verratti sont dans le groupe. L’Argentin a martyrisé City en Ligue des Champions dans sa carrière et l’Italien manque dans l’entrejeu pour fluidifier les sorties de balles et le jeu de transition. Les Citizen se sont montrés impressionnants sur la pelouse de Chelsea ce week-end en s’imposant par la plus petite des marges certes, mais surtout en dominant outrageusement la rencontre. A Manchester, le jeu est rôdé, les joueurs savent ce qu’ils doivent faire. C’est pourquoi je leur donne un avantage dans cette rencontre. On risque de voir des buts également avec les joueurs de talent des deux côtés. Je vous propose donc le N2 avec les deux équipes qui marquent pour presque doubler la mise.

Les autres pronostics sur PSG – Man. City :

Pari de folie : match nul (3.55)

Pari sûr : Man. City ne perd pas (1.32)

Le buteur : De Bruyne (3.60)

Les autres options :

Dortmund s’impose par au moins deux buts d’écart face au Sporting Portugal (1.80)

Leipzig bat le Club Bruges par au moins deux buts d’écart (2.05)

L’Inter gagne par au moins deux buts d’écart sur la pelouse du Shakhtar (2.15)

Cote totales des cinq paris du jour : 15.23

