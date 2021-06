PRONOS PARIS RMC Les paris du 29 juin sur Angleterre-Allemagne Euro 2020

Notre pronostic: match nul, à l’issue du temps réglementaire, entre l’Angleterre et l’Allemagne (3.15).

Suite des huitièmes de finale de cet Euro 2020 avec cette magnifique affiche entre l’Angleterre et l’Allemagne. Deux nations qui se connaissent par cœur puisqu’elles se sont déjà affrontées à 32 reprises pour une égalité parfaite : 13 succès de chaque côté, et 6 matches nuls. Le 10 novembre 2017 ces deux équipes se sont d’ailleurs quittées sur un score de parité (0-0). Je m’attends au même type de rencontre ce mardi. Pourtant les hommes de Gareth Southgate semblent aller un peu mieux. Ils restent sur un joli succès contre la République Tchèque (1-0) grâce à un but de Raheem Sterling. Je pense qu’il faut aussi s’attendre à une grosse prestation de Grealish, Saka ou encore Kane. Les Allemands seront eux revanchards après leur triste prestation face à la Hongrie (2-2) lors de la dernière journée de la phase de poules. Mais ce groupe reste quand même très solide et expérimenté. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une séance de prolongations entre l’Angleterre et l’Allemagne!

Les autres pronostics sur Angleterre-Allemagne :

Pari sûr : les deux équipes marquent lors d’Angleterre-Allemagne (1.62).

Pari de folie : l’Allemagne se qualifie aux tirs au but contre l’Angleterre (9.00).

Buteur du jour : Raheem Sterling marque (3.95).

MyMatch : match nul entre l’Angleterre et l’Allemagne, les deux équipes marquent et Sterling buteur (13.50).

