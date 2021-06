PRONOS PARIS RMC Les paris du 29 juin sur Suède-Ukraine Euro 2020

Notre pronostic: la Suède ne perd pas contre l’Ukraine, moins de 2.5 buts (1.90).

Autre huitième de finale très équilibré ce mardi entre la Suède et l’Ukraine. Mais la dynamique semble être légèrement en faveur des hommes de Janne Andersson qui restent sur un succès face à la Pologne (3-2) avec des buts d’Emil Forsberg et Viktor Claesson. Problème, la défense composée de Lustig, Lindelöf ou encore Danielsson semble trop friable. Et cela risque de jouer des tours à cette équipe lors de cette nouvelle affiche. Une chose est sûre, les Ukrainiens vendront eux chèrement leur peau. Ils seront aussi revanchards puisqu’ils restent sur une défaite face à l’Autriche (0-1). Mais ils peuvent toujours compter en attaque sur Yarmolenko, Yaremchuk et Malinovskiy. Je m’attends à une opposition très serrée. C’est pourquoi je vois la Suède ne pas perdre contre l’Ukraine et moins de 2.5 buts dans le match!

Les autres pronostics sur Suède-Ukraine :

Pari sûr : moins de 2.5 buts entre la Suède et l’Ukraine (1.43).

Pari de folie : la Suède gagne par un but d’écart contre l’Ukraine (3.60).

Buteur du jour : Alexander Isak marque (3.50).

MyMatch : la Suède ne perd pas contre l’Ukraine, moins de 2.5 buts et Isak buteur (7.00).

Pariez sur Suède-Ukraine ici.