PRONOS PARIS RMC Les paris du 30 octobre sur Metz - Saint-Etienne – Ligue 1

Notre pronostic: nul entre Metz et St Etienne (3.40)

Metz (19e) n'a pas encore gagné à Saint-Symphorien (2 points sur 15 possibles) et Saint-Etienne (20e) court toujours après sa première victoire cette saison en championnat. La lanterne rouge a cependant partagé les points à cinq reprises en onze journées, dont une fois à l'extérieur, à Lens. Les Messins, quant à eux, restent sur trois revers de suite en Lorraine (1 but marqué et 7 encaissés). Entre deux clubs en crise qui chercheront avant tout à ne pas perdre (même s'ils auraient grand besoin de gagner), je vous conseille de parier sur un score de parité pour vous permettre de largement tripler la mise. Et si cela penche d'un côté, je pense que cela sera en faveur de Metz tant les Verts semblent au fond du trou. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Metz - St Etienne :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.66)

Pari du jour : 1N et les deux équipes marquent (2.20)

Buteur : Khazri (3.10)

MyMatch : 1N et Khazri buteur (6.00)

