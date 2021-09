PRONOS PARIS RMC Les paris du 30 septembre sur Lyon - Brondby - Ligue Europa

Notre pronostic: Lyon bat Brondby et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Après sa belle victoire (2-0) sur la pelouse des Rangers lors de la première journée de la Ligue Europa, Lyon a l'occasion de prendre une option sur la qualification en cas de succès ce soir face à Brondby (seulement 8e de son championnat), qui a concédé un 0-0 à domicile face au Sparta Prague en ouverture de la phase de poule. Depuis un mois et demi, l'OL va beaucoup mieux après un début de saison décevant: quatre victoires, deux nuls et une défaite (dans les arrêts de jeu à Paris), toutes compétitions confondues. Malgré les absences de Dembélé, Slimani et Denayer, les Lyonnais ont largement les armes pour s'imposer facilement face aux Danois. L'OL comptera une nouvelle fois sur Paqueta et Toko-Ekambi (buteur à Glasgow) pour enchaîner une deuxième victoire consécutive sur la scène européenne. Et rappelons que la dernière fois que Brondby est venu joué à Lyon, l'addition a été salée: 4-1 pour les Gones !

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 80 %

Les autres pronostics sur Lyon - Brondby:

Pari du jour: l'OL bat Brondby et Toko-Ekambi marque (1.98)

Pari de folie: l'OL gagne par au moins deux buts d'écart et Paqueta marque (2.80)

Buteur: Paqueta marque (2.35)

MyMatch: l'OL gagne, Toko-Ekambi et Paqueta marquent (4.20)

Les autres options:

Naples bat le Spartak Moscou (1.25)

La Lazio bat le Lokomotiv Moscou (1.37)

West Ham bat le Rapid de Vienne (1.27)

Le Partizan Belgrade bat Flora Tallin (1.20)

L'AZ Alkmaar bat Jabolonec (1.42)

Bâle bat Kairat (1.42)

Cote totale des sept paris sûrs: 6.84

