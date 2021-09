PRONOS PARIS RMC Les paris du 30 septembre sur Marseille - Galatasaray - Ligue Europa

Notre pronostic: Marseille bat Galatasaray et plus de 2,5 buts dans le match (2.25)

On saura ce soir si la première défaite de Marseille face à Lens (3-2) dimanche soir était un accident ou si les Olympiens sont déjà éprouvés par le système Sampaoli. Bonne nouvelle pour l'OM, Galatasaray n'est que 10e de la Süper Lig turque et vient de chuter lourdement sur la pelouse de Kayserispor (3-0). Pas vraiment idéal pour préparer un match de Ligue Europa à Marseille, même après avoir battu la Lazio 1-0, à Istanbul, en ouverture de la phase de poule. Les Marseillais, quant à eux, méritaient mieux en Russie (1-1) et doivent impérativement s'imposer devant leur public face aux Stambouliotes s'ils veulent veut réaliser un bon parcours européen. La mission n'a rien d'impossible et si l'OM marque des buts, elle en encaisse encore trop. Alors banco sur un succès avec plus de 2,5 buts dans le match comme cela s'est produit trois fois sur quatre au Vélodrome cette saison.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 50 %

Les autres pronostics sur Marseille - Galatasaray:

Pari sûr: l'OM bat Galatasaray (1.66)

Pari de folie: l'OM gagne et les deux équipes marquent (3.15)

Buteur: Payet marque (2.55)

MyMatch: l'OM gagne, les deux équipes marquent et Payet buteur (5.20)

Les autres options:

La Real Sociedad ne perd pas contre Monaco et moins de 2,5 buts dans le match (2.30)

Lyon bat Brondby et Toko-Ekambi marque (1.98)

Feyenoord bat Slavia Prague (2.00)

Braga bat Midtjylland (2.05)

Cluj bat Randers (1.86)

Cote totale des six paris du jour: 78.14

Pariez sur Marseille - Galatasaray ici