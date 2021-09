PRONOS PARIS RMC Les paris du 30 septembre sur Vitesse Arnhem - Rennes - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: nul entre Vitesse et Rennes (3.50)

Rennes voyage très mal en Coupe d'Europe ! En seize déplacements, les Bretons ont chuté quinze fois en phase de poule pour une victoire à Jablonec (1-0). Pas vraiment rassurant avant d'aller défier le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas ! De plus, les "Rouge et Noir" sont 19e au classement à l'extérieur en Ligue 1 avec deux nuls et deux revers (2 buts marqués et 6 encaissés). De leur côté, les Néerlandais n'ont pas encore réussi à s'imposer à domicile en championnat (un nul et deux défaites - 2 buts inscrits et 8 encaissés). Cependant, ils ont battu Anderlecht (2-1) en barrage et ont dominé les Slovènes de Mura (2-0) lors de la première journée de la Ligue Europa. Dans ces conditions, il ma paraît judicieux de tenter le nul pour largement tripler la mise.

Fiabilité: 35 %

Les autres pronostics sur Vitesse - Rennes:

Pari sûr: moins de 3,5 buts dans le match (1.24)

Pari de folie: Vitesse ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Buteur: Laborde marque (2.70)

MyMatch: nul à la mi-temps Vitesse ne perd pas, moins de 3,5 buts dans le match (3.50)

