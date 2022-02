PRONOS PARIS RMC Les paris du 4 février sur Marseille - Angers – Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas contre Angers et les deux équipes marquent (2.10)

Même si l’OM est supérieure au SCO sur le papier, ne pas envisager le nul serait pour moi inconscient. En effet, les Angevins ont partagé les points huit fois cette saison… dont sept à l’extérieur (pour deux victoires et deux défaites à Montpellier et à Paris). En neuf déplacements, Angers a toujours marqué au moins un but… sauf à Lorient (0-0). De son côté, Marseille n’a remporté que quatre matches sur onze au Vélodrome depuis le début de la compétition et n’a plus réussi à s’imposer devant son public en championnat depuis plus de deux mois. Dans ce conditions, je vous propose de jouer le N1 et les deux équipes marquent pour doubler votre mise de départ (2.10).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Pari sûr : plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Pari de folie : Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.45)

Buteur : Payet (2.85)

MyMatch : 1N et les deux équipes marquent, Payet ou Bakambu buteur (2.95)

