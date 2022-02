PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 février sur St Etienne Montpellier – Ligue 1

Notre pronostic: Montpellier gagne 1-0 à St-Etienne (7.75)

0-1, 0-1, 0-0 et 0-1 ! Voici les scores des quatre derniers St Etienne – Montpellier. Sur leurs sept derniers matches, les Verts ont perdu 1-0… contre Nantes, à Lyon et à Bergerac en Coupe de France et ont gagné 1-0 à la Duchère et à Angers. La lanterne rouge de Ligue 1 a perdu six matches sur onze à Geoffroy-Guichard, pour quatre nuls et une victoire. Pas vraiment rassurant avant d’accueillir les Héraultais qui comptent quatre succès lors des six dernières journées. Le MHSC n’a perdu qu’à Rennes et à Strasbourg en trois mois pour trois succès à Nice, à Metz et à Brest. Dans ces conditions, je vous suggère un très beau pari de folie… Montpellier s’impose 1-0 à St Etienne (7.75) !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur St Etienne – Montpellier:

Pari sûr : N2 (1.45)

Pari du jour : Montpellier gagne (2.65)

Buteur : Wahi (3.35)

MyMatch : 0-0 à la mi-temps et N2 à la fin du match (3.65)

Les autres paris du jour :

Monaco gagne et les deux équipes marquent (3.40)

Le Cameroun bat le Burkina par un but d’écart (3.50)

Cote totale pour les trois paris de folie: 92.22

