PRONOS PARIS RMC Les paris du 5 mars sur Lens - Brest – Ligue 1

Notre pronostic: Lens ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (1.98)

Avantage à Lens (6e) face à Brest (12e) cet après-midi à Bollaert... à priori ! Cependant, l’éventualité d’un match nul n’est pas à exclure, d’où l’intérêt d’assurer ses arrières en jouant le 1N avec des buts de chaque côté. En effet, Lens n’a réussi qu’un seul clean-sheet à domicile lors de ses huit dernières rencontres, toute compétition confondue alors que les Bretons ne sont restés muets qu’à deux reprises en treize déplacements. Par ailleurs, les "Sang et Or" n'ont remporté que 50 % de leurs matches à Bollaert en 2022... dont un aux tirs au but face à Lille en Coupe de France ! La saison dernière, le Racing avait battu le Stade Brestois 2-1. J’imagine bien un scénario similaire ce samedi.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lens - Brest:

Pari sûr : plus de 1,5 but dans le match (1.23)

Pari de folie : Lens gagne et les deux équipes marquent (3.20)

Buteur : Kalimuendo (2.65)

MyMatch : 1N et les deux équipes marquent, Kalimuendo buteur (4.10)

Les autres paris du jour :

Nice ne perd pas contre le Paris-SG (1.96)

Sochaux bat Guingamp (1.96)

Francfort gagne à Berlin (2.15)

Bochum bat Greuther Fürth (1.80)

L’Udinese bat la Sampdoria (1.90)

Cote totale pour les six paris du jour: 55.92

Pariez sur Lens - Brest ici