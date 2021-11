PRONOS PARIS RMC Les paris du 6 novembre sur Lille - Angers – Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG s'impose à Bordeaux (1.32)

Même si le Paris-SG a encore déçu mercredi soir à Leipzig en Ligue des champions (2-2), il ne faut pas oublier qu'il est leader de Ligue 1 avec dix victoires, un nul et une défaite... à Rennes. Paris joue mal mais gagne quasi systématiquement, la plupart du temps sans la manière et par la plus petite des marges car ses individualités sont capables de faire la différence à tout moment et souvent en fin de rencontre. Par ailleurs, lors des cinq dernières saisons, le PSG a s'est imposé en Gironde à quatre reprises sans encaisser de but (3-0, 1-0, 1-0, 1-0) et a concédé un nul 2-2 en 2018. Sans Messi mais avec Mbappé, Neymar et Di Maria, les Parisiens ont largement les armes pour prendre les trois points chez de faibles Bordelais, vainqueurs seulement une fois à domicile cette saison, grâce à un penalty dans les arrêts de jeu contre Reims (3-2). Alors banco sur le succès des favoris logiques !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Bordeaux - Paris-SG:

Pari du jour : le PSG gagne et Mbappé marque (1.90)

Pari de folie : le PSG gagne par un but d'écart (3.55)

Buteur : Neymar (2.15)

MyMatch : le PSG gagne 1-0 ou 2-0, Mbappé ou Neymar buteur (6.00)

Les autres options :

Chelsea bat Burnley (1.24)

Le Real bat le Rayo Vallecano (1.33)

Barcelone ne perd pas à Vigo (1.30)

Le Dynamo Kiev bat Poltava (1.33)

Plzen bat Olomouc (1.45)

Le Bayern bat Fribourg et Lewandowski marque (1.35)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 7.37

