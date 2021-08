PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 août sur Lyon - Brest - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Brest et les deux équipes marquent (2.20)

Bien qu'ayant recruté seulement Da Silva et Henrique, Lyon part logiquement favori face à Brest. En effet, les Lyonnais ont certes perdu deux matches sur six lors de leur préparation, à Porto et à Lisbonne face au Sporting, mais ils ont inscrits 18 buts pour 12 encaissés. Si l'attaque lyonnaise fonctionne déjà bien, ce n'est pas encore le cas de la défense. On peut donc s'attendre à un festival offensif cet après-midi au Groupama Stadium, surtout que la défense brestoise n'offre aucune garantie: 14 buts encaissés en six matches amicaux et seulement une victoire (4-2 à Plabennec) pour quatre revers (Lorient, Saint-Brieuc, Nantes et Majorque) et un nul 2-2 contre Guingamp. Les départs de Gaëtan Charbonnier à Auxerre, de Romain Perraud à Southampton et surtout d'Olivier Dall'Oglio à Montpellier risquent de poser de sérieux problèmes aux Brestois. Pour toutes ces raisons, je vois un succès de l'OL mais avec des buts de chaque coté... comme dans 90 % des cas pour les deux clubs pendant leur préparation.

Fiabilité: 50 %

