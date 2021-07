PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 juillet sur Angleterre – Danemark Euro 2020

Notre pronostic : victoire de l’Angleterre et moins de 3,5 buts dans la rencontre (2.00)

Le Danemark a écrit une des pages les plus marquantes et émouvantes du football. Après ce qui est arrivé à Eriksen lors leur premier match dans la compétition, les Danois ont su redresser la tête et se surpasser pour atteindre la phase finale. Ensuite ils ont impressionné en huitième de finale contre le Pays de Galles (0-4) avant de s’imposer en quart face à la République Tchèque (2-1). Maintenant ils vont devoir faire face à un gros poisson. L’Angleterre rêve d’une finale et d’un titre international qui lui échappe depuis plus de 50 ans. Faiblards lors de la phase de poule, les Anglais ont montré de belles choses pendant la phase finale avec des succès face à l’Allemagne (2-0) et contre l’Ukraine (0-4). Harry Kane a enfin trouvé le chemin des filets et c’est de bon augure pour la suite. Je jouerais la victoire de l’Angleterre pour cette rencontre (1-77). Pour faire gonfler la cote je vous propose de jouer ce succès et moins de 3,5 buts dans cette rencontre pour doubler la mise. Lors de la Ligue des Nations les deux sélections s’étaient jouées. Le Danemark avait réussi à tenir le nul (0-0) à Coppenhague avant de s’imposer à Wembley (0-1) grâce à un pénalty de Christian Eriksen. Cependant les hommes de Southgate évoluaient à dix après l’expulsion de Maguire.

Les autres pronostics :

Pari sûr : l’Angleterre ne perd pas et moins de 3,5 buts (1.38)

Pari de folie : l’Angleterre s’impose et les deux équipes marquent (4.10)

Le buteur : Harry Kane (2.40)

MyMatch : victoire de l’Angleterre, Kane marque et moins de 3,5 buts dans la rencontre (3.90)

