PRONOS PARIS RMC Les paris du 8 octobre sur Marseille – Ajaccio - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat Ajaccio (1.35)

Invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison, Marseille a frappé fort contre le Sporting en Ligue des champions (4-1) mardi soir. Même si les Portugais, notamment leur gardien, les ont bien aidés, les Phocéens seront forcément boostés par ce large succès. Relancés dans la course à la qualification pour les 1/8 de finale, l’OM ne devrait pas connaître trop de problèmes contre Ajaccio, lanterne rouge du championnat avec sept revers en neuf journées. Hormis à Brest, les Corses ont toujours chuté en déplacement et on peut s’attendre au même scénario au Vélodrome. Marseille a tout gagné devant son public sauf contre Rennes (1-1). Je ne vois pas comment les Olympiens pourraient se faire accrocher par le promu devant leur public.

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Marseille – Ajaccio:

Pari du jour: l’OM gagne sans encaisser de but (1.84)

Pari de folie: l’OM gagne 2-0 ou 3-0 (3.35)

Buteur: Alexis Sanchez (2.25)

MyMatch: l’OM gagne sans encaisser de but et Alexis Sanchez marque (3.70)

Les autres options:

Le PSG gagne à Reims (1.39)

Bordeaux ne perd pas contre Metz (1.31)

Le Havre ne perd pas contre Bastia (1.24)

Quevilly ne perd pas contre Nîmes (1.31)

Milan ne perd pas face à Juventus (1.28)

L’Atletico de Madrid bat Gérone (1.47)

Chelsea bat Wolverhampton (1.39)

Man. City bat Southampton par au moins deux buts d’écart (1.33)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 13.89

Pariez sur Marseille - Ajaccio ici