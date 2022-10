PRONOS PARIS RMC Les paris du 8 octobre sur Reims - Paris-SG - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG gagne à Reims sans encaisser de but (2.50)

Même si Christophe Galtier fera sûrement un peu tourner son effectif (Messi forfait, Mbappé incertain à Reims) avant le match face à Benfica de mardi soir, le PSG a les armes pour s’imposer en Champagne (17e) sans prendre de but comme lors des trois derniers déplacements à Delaune toute compétition confondue (3-0, 2-0 et 2-0). Depuis le début de la saison, les Parisiens ont été plus efficaces à l’extérieur qu’au Parc des Princes (cinq victoires en cinq matches, dix-neuf buts marqués pour un seul encaissé lors du succès à Lille 7-1) et se sont imposés dans 80 % des cas par au moins trois buts d’écart. De son côté, Reims n’a gagné qu’une rencontre en neuf journées (à Angers) et n’a pas encore réussi à remporter une seule rencontre à domicile. Enfin, les Rémois restent sur un revers 3-0 contre Monaco sur leur pelouse. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur Paris sans prendre de but afin de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Reims – Paris-SG:

Pari sûr : le PSG gagne à Reims (1.39)

Pari de folie jour : le PSG gagne 1-0/2-0/3-0 (3.30)

Buteur : Neymar (1.98))

MyMatch : Le PSG gagne sans encaisser et Neymar marque (4.40)

Les autres options:

Marseille bat Ajaccio sans encaisser de but (1.84)

Amiens bat Dijon (2.15)

Bordeaux bat Metz (2.30)

Guingamp bat Dijon (1.86)

Bologne bat la Sampdoria (2.05)

Cote totale pour les six paris du jour: 86.73

