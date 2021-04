PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 11 avril Liga – Espagne

Notre pronostic: La Real Sociedad s’impose à Valence (2.08).

Suite de la 30e journée du championnat espagnol avec cette rencontre plutôt équilibrée entre Valence et la Real Sociedad. Cela va un peu mieux pour les hommes d'Imanol Alguacil qui viennent d’arracher un nul contre l’Athletic Bilbao (1-1). A l’extérieur, ils arrivent aussi à se montrer dangereux. Le mois dernier ils ont quand même réussi à obtenir un nul face au Real Madrid (1-1) grâce à un but de Portu. Mais ce groupe est quand même en pleine confiance puisqu'il vient aussi de remporter la Coupe du Roi après un succès en finale une nouvelle fois contre Bilbao (1-0). Contexte un peu plus compliqué pour les coéquipiers de Kevin Gameiro qui viennent de s’incliner à Cadix (2-1). Plus largement, cette équipe n’a remporté que 2 de ses 5 dernières rencontres. C’est pourquoi je vous conseille de tenter le succès de la Real Sociedad à Valence!

Les autres options :

Arsenal s’impose à Sheffield United (1.56)

L’Atalanta Bergame s’impose à la Fiorentina (1.62)

Naples s’impose à la Sampdoria de Gênes (1.73)

La Lazio de Rome gagne à Vérone contre l’Hellas (2.05)

Cote totale pour les cinq paris à l’extérieur: 18.64

