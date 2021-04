PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 12 avril Liga – Espagne

Notre pronostic: le FC Séville s’impose à Vigo face au Celta (2.15).

Rencontre très serrée normalement ce lundi entre le Celta Vigo, 8e, et le FC Séville toujours 4e du classement. Tout va bien pour le club andalou qui n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de championnat. Dernier succès en date, c’était face à l’Atlético de Madrid (1-0) grâce à un but de Marcos Acuna. Cette équipe sait aussi se montrer dangereuse lorsqu’elle se déplace. Depuis le début de la saison elle a d’ailleurs déjà tenu en échec le FC Barcelone (1-1) et même battu Valence (1-0). Ce qui n’est pas rien! Le Celta semble lui encore trop irrégulier même s’il vient de se relancer en battant le Deportivo Alaves (3-1). Mauvaise nouvelle: cette fois-ci il devra se passer de son défenseur central Jeison Murillo qui a écopé d’un carton rouge le week-end dernier. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès du FC Séville contre le Celta Vigo!

Les autres options :

Sassuolo s’impose à Benevento (2.10)

Le Royal Antwerp FC s’impose à Mouscron (1.84)

Toulouse s’impose à Guingamp (1.95)

Le FC Hermanstadt s’impose au FC Politehnica Iasi (2.00)

Cote totale pour les cinq paris à l’extérieur: 32.40

Pariez sur Celta Vigo-FC Séville ici.