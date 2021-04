PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 18 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Strasbourg s’impose à Nîmes (2.05).

Affiche plutôt équilibrée ce dimanche en Ligue 1 avec Nîmes qui reçoit Strasbourg. Nul doute que les Crocos vendront une nouvelle fois chèrement leur peau. Surtout qu’ils sont aujourd’hui barragistes et qu’ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 4 derniers matches. La défense composée de Meling, Landre, Ueda et Alakouch est vraiment capable de se montrer solide. Le club alsacien semble lui encore un peu irrégulier. Il sera d’ailleurs revanchard après sa défaite face au PSG (4-1) malgré un but de Moisa Sahi. Pour son dernier match en déplacement il s’est quand même imposé à Bordeaux (3-2). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Strasbourg à Nîmes!

Les autres options :

Nice gagne à Dijon (1.76)

Lyon s’impose à Nantes (1.55)

Monaco l’emporte à Bordeaux (1.68)

Le Celta Vigo s’impose à Cadiz (2.07)

Villareal s’impose à Levante (2.05)

L’AS Rome gagne au Torino (2.10)

Cote totale pour les sept paris à l’extérieur: 83.72

Pariez sur Nîmes-Strasbourg ici.