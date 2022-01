PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 janvier - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Amiens et Guingamp (3.05)

Comme souvent le samedi, c'est en Ligue 2 que j'ai déniché le nul de plus probable selon moi ! Amiens, actuellement 18e et barragiste, a partagé les points à neuf reprises cette saison et doit avant tout éviter la défaite pour ne pas se faire distancer par les trois clubs qui le précèdent avec une longueur d'avance (Valenciennes, Grenoble et Caen). De son côté, Guingamp (12e) compte huit nuls dont cinq à l'extérieur depuis le début de la compétition. Entre deux spécialistes du score de parité, imaginer un match sans vainqueur n'a rien d'incongru. Notez qu'en seize ans, les Bretons ne se sont imposés qu'une seule fois à la Licorne.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Bastia et Toulouse (3.35)

Nul entre Lens et Marseille (3.45)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 35.25