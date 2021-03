PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 5 mars

Notre pronostic: Toulouse gagne à Aubagne, Mayence, Budapest, Clinceni et Sibenik ne perdent pas en déplacement (6.64)

Avantage aux équipes évoluant à l’extérieur dans cette liste de matches en France, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie !

Il serait assez étonnant que l’un des candidats à la montée en Ligue 1, Toulouse, se fasse surprendre par le leader de National 2, Aubagne, même si le TFC ne fait pas de la Coupe de France une priorité. En Allemagne, Mayence (17e) ne peut se permettre une défaite chez la lanterne rouge de Bundesliga déjà condamnée, dans l’optique de la course au maintien. Et la forme du moment plaide en faveur des visiteurs (voir la rubrique « pari du jour »). En Hongrie, le MTK (4e) vise l’Europe et a les armes pour prendre au moins un point chez le dernier du championnat. En Roumanie, Viitorul (11e) n’a remporté que trois matches sur onze à domicile alors que Clinceni ne compte que 30 % de défaites sur ses dix dernières rencontres… et la cote du N2 est énorme (1.78). Enfin, en Croatie, Sibenik (6e) a très peu de chances de perdre à Istra, lanterne rouge, qui vient de prendre seulement un point sur dix-huit possibles en six journées. En cas de sans faute vous serez crédités de 66,40 € pour 10 € investis.

Fiabilité: 30 %

Aubagne - Toulouse...............2……..…1.50

Schalke - Mayence…………………N2….….1.29

Diosgyori - MTK Budapest…..N2…....1.32

Viitorul - Clinceni……………….…..N2…....1.78

Istra - Sibenik…………………………..N2….…1.46

Cote totale…………………………………….....…6.64