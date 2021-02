PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs risqués du 20 février France, Angleterre et Espagne

Notre pronostic: Marseille, Auxerre, Toulouse, Chelsea et le Real Madrid s’imposent en déplacement (26.01)

L’OM, qui sera privé que de Milik et de Thauvin, a quand même les armes pour s’imposer à Nantes, très friable à la Beaujoire cette saison (voir la rubrique «pari du jour»). Auxerre et Toulouse, deux candidats à la montée en Ligue 1 doivent impérativement prendre les trois points chez les mal classés Chambly et Rodez. Chelsea va mieux depuis l’arrivée de Tuchel et Southampton reste sur six revers consécutifs en Premier League malgré trois succès en FA Cup. Enfin, le Real Madrid s’est imposé dans 80 % des cas en dix ans à Valladolid et n’a perdu qu’une seule fois en déplacement cette saison, à Valence le 8 novembre dernier. Si j’ai vu juste, vous empocherez 260 € pour 10 € investis.

Fiabilité: 20 %

Nantes - Marseille…......................2…..2.65

Chambly - Auxerre……………………….2…..1.66

Rodez - Toulouse………………………….2……2.10

Southampton - Chelsea…………….2…...1.76

Valladolid - Real…………………………….2…...1.60

Cote totale…………………………………………..26.01

Pariez sur Southampton – Chelsea ici