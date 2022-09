PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Troyes du 9 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Troyes (1.47)

Le Racing Club de Lens poursuit son excellent début de saison. Malmenés à Reims et réduits à dix, les Sang et Or sont parvenus à revenir au score pour finalement obtenir le match nul (1-1). Une véritable preuve de la force de caractère de cette équipe, toujours invaincue en Ligue 1 après six journées. Franck Haise peut, de plus, compter sur le retour de Seko Fofana au milieu de terrain. Le joueur de 27 ans aura des fourmis dans les jambes, après avoir fêté dignement sa prolongation devant un public conquis. En face, Troyes est en forme. Les joueurs de Bruno Irles viennent de prendre sept points sur neuf possibles contre Angers, Monaco et Rennes. Mais les Aubois restent très fragiles sur le plan défensif et il sera très difficile de tenir face à l’armada offensive lensoise. Je les vois s’incliner ce soir.

Pariez sur Lens – Troyes ici !

Les autres pronostics du Lens – Troyes :

Le pari de folie : Lens gagne et les deux équipes marquent (3.00)

Le buteur : Florian Sotoca (2.20)

Le MyMatch : Lens gagne, les deux équipes marquent et Sotoca buteur (4.50)

Les autres options :

Le Vitoria Guimaraes ne perd pas face à Santa Clara (1.25)

Le Werder Brême ne perd pas face à Augsbourg et plus de 0,5 but dans le match (1.21)

Alanyaspor ne perd pas face à Ankaragücü et plus de 0,5 but dans le match (1.24)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.76